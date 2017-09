Białoruś: Obnażał się podczas próby defilady. Sąd skazał go na dwa lata

Sąd w Mińsku skazał we wtorek 33-letniego Pawła Truchanaua na dwa lata koloni karnej. Mężczyzna miał obnażać się przed kolumną sprzętu wojskowego w czasie próby defilady z okazji Dnia Niepodległości.

Do zdarzenia doszło 24 czerwca w Mińsku podczas przygotowań do defilady wojskowej. Mężczyznę oskarżono o chuligaństwo i napaść na milicjanta drogówki, który próbował go zatrzymać - informuje portal Radia Swaboda.

Według oskarżenia obnażając się mężczyzna okazał pogardę dla moralności. Obrońca apelował o niewymierzanie kary pozbawienia wolności, ponieważ Truchanau ma na utrzymaniu rodzinę - półtoraroczną córkę i chorą żonę.

Sam oskarżony przyznał się do winy. Mówił, że podczas zdarzenia był bardzo pijany i zdenerwowany, ponieważ z powodu przejazdu wojska nie mógł wrócić do domu. Przeprosił też za swój czyn.

Wyrok nie jest prawomocny.

Z Mińska Justyna Prus