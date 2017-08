Białoruś: Zatrzymano czterech Irakijczyków na granicy z Polską

Czterech obywateli Iraku zostało zatrzymanych przez białoruską straż graniczną w rejonie brzeskim - poinformowała agencja prasowa Biełta. Irakijczycy próbowali nielegalnie przedostać się do Polski.

Zdjęcie Zatrzymano czterech obywateli Iraku na granicy Polski i Białorusi. /Beata Zawrzel /East News

Nielegalni imigranci zostali zatrzymani w pobliżu granicy w rejonie brzeskim. Mieli ze sobą rzeczy osobiste, pieniądze i telefony. Twierdzili, że zamierzali przedostać się do Unii Europejskiej w poszukiwaniu lepszego życia. Po zatrzymaniu trafili do ośrodka miejscowej straży granicznej dla tymczasowo zatrzymanych.



Z kolei przedwczoraj w okolicach Grodna białoruscy pogranicznicy zatrzymali dwoje młodych obywateli Egiptu, którzy zamierzali przedostać się do naszego kraju. Również trafili do ośrodka dla tymczasowo zatrzymanych. Następnie zostaną na własny koszt deportowani do Egiptu z zakazem wjazdu na Białoruś przez najbliższe 5 lat.