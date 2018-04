Białoruś: Zatrzymano nielegalnych migrantów

Funkcjonariusze białoruskiej straży granicznej rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się przerzutem migrantów do państw Unii Europejskiej. Do zatrzymania migrantów i organizatorów ich przerzutu doszło w czwartek. Dziś oficjalnie poinformowała o tym służba prasowa białoruskiego Państwowego Komitetu Wojsk Granicznych.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /AFP

Jednostka specjalna białoruskiej straży granicznej przeprowadziła akcję zatrzymania nielegalnych migrantów z użyciem broni palnej. W efekcie w 3 samochodach zatrzymano 11 migrantów z Wietnamu, dwóch kierowców Białorusinów, organizatora akcji przerzutu obywatela Azerbejdżanu i dwóch Czeczenów - przewodników.

Reklama

Do zatrzymania doszło w okolicy podstołecznego miasteczka Raków. To oznacza, że migranci zamierzali w drodze do Unii Europejskiej nielegalnie przedostać się do Polski lub na Litwę.

Wobec organizatorów i współpracowników przerzutu wszczęto postępowanie karne z artykułu "organizacja nielegalnej migracji".

Wobec migrantów wszczęto zaś postępowanie administracyjne związane z nielegalnym przekroczeniem granicy i naruszeniem zasad pobytu na Białorusi.