"Bild": Papież prosi o przebaczenie wszystkie ofiary przemocy seksualnej

- Papież Franciszek w przedmowie do książki autorstwa mężczyzny, który jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez zakonnika, poprosił ofiary księży pedofilii o przebaczenie - poinformował w środę niemiecki dziennik "Bild". Tabloid opublikował także wstęp napisany przez papieża.

Autorem książki jest Szwajcar Daniel Pittet, który przez cztery lata był gwałcony i zmuszany do zdjęć pornograficznych przez duchownego z zakonu kapucynów - czytamy w "Bildzie". Jak twierdzi gazeta, sam papież namawiał go do opisania traumatycznych przeżyć. Pierwsza słowa papieża ze wstępu do książki opublikowała w lutym włoska gazeta "La Repubblica".



Świadectwo 58-letniego dziś Pitteta jest "konieczne, cenne i odważne", ponieważ publiczne mówienie o tym co przeżyli, jest dla ofiar przemocy seksualnej "wielkim wyzwaniem" - napisał Franciszek. Papież poznał Pitteta w 2015 roku w Watykanie.



"Nie mogłem pojąć, że ten głęboko wierzący chrześcijanin został wykorzystany seksualnie właśnie przez zakonnika. Ale on o tym mi opowiedział. Historia jego cierpienia głęboko mnie poruszyła. Zrozumiałem, jakie straszne szkody wyrządza seksualne wykorzystanie i jak długą i bolesną drogę muszą przejść ofiary" - napisał papież.



"Cieszę się, że świadectwo Daniela zostanie udostępnione innym ludziom, aby wszyscy zrozumieli, jak głęboko zło może wtargnąć nawet do serca sługi Kościoła" - czytamy w przedmowie.



Franciszek zaznaczył, że niektóre ofiary seksualnej przemocy w późniejszym wieku odebrały sobie życie. "Ci zmarli obciążają moje serce i moje sumienie, a także całego Kościoła. Wobec ich rodzin chcę wyrazić moją miłość i mój ból i chcę pełen pokory prosić o przebaczenie" - napisał papież.



Jego zdaniem czyny takie są ""absolutną potwornością" i "strasznym grzechem", który zaprzecza wszystkiemu, czego uczy Kościół.



Franciszek przypomniał, że będzie z "największą surowością" traktował księży, którzy "zdradzili misję Kościoła". Podkreślił, że dotyczy to także biskupów i kardynałów, jeżeli chronili księży popełniających przestępstwa.



W przedmowie do książki Pitteta papież cytuje słowa autora: "Wielu ludzi nie może zrozumieć, że nie czuję nienawiści (do sprawcy). Przebaczyłem mu i zbudowałem swoje życie na fundamencie tego przebaczenia".



Włoskie media i watykaniści podkreślają, że za sprawą środowej publikacji w niemieckiej gazecie przypomniano opinii publicznej na świecie, jak kategorycznie papież Franciszek potępia skandal pedofilii w Kościele prosząc ofiary o przebaczenie.



