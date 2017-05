"Bild": ponad 6 mln migrantów oczekuje na wjazd do Europy

We wtorek niemiecki dziennik "Bild" powołując się na udostępniony mu oficjalny raport, poinformował, iż końcem kwietnia na wjazd do Europy oczekiwało do 6,6 mln migrantów przebywających w państwach Afryki Północnej, a także w Jordanii i Turcji.

Zdjęcie ilustracyjne.

Według gazety chodzi tu o dokument niemieckich władz bezpieczeństwa z sygnaturą "poufny/tylko do użytku służbowego". Podaje on, że w styczniu bieżącego roku osób takich było 5,95 mln czyli o 12 proc. mniej.

Cytując własne informacje "Bild" ujawnił również, że do swego programu przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu kierowana przez kanclerz Angelę Merkel partia CDU włączy zapowiedź wynegocjowania z państwami Afryki Północnej takiego samego porozumienia w sprawie uchodźców, jakie UE zawarła z Turcją.