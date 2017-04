Blisko 100 migrantów zaginęło po zatonięciu łodzi w Libii

Za zaginionych uznaje się około 97 migrantów, w tym 15 kobiet i dzieci, po tym, jak w czwartek ich łódź zatonęła u wybrzeży Libii w pobliżu Trypolisu - poinformował rzecznik tamtejszej straży przybrzeżnej. Jak dodał, 23 osoby udało się uratować.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. /Jan Kucharzyk /East News

"Dno łodzi zostało uszkodzone i jednostka zatonęła" - przekazał rzecznik libijskiej straży przybrzeżnej Ajub Kasem. Jak powiedział, służby szacują, że na pokładzie łodzi pneumatycznej znajdowało się ok. 120 osób.

Obecnie najwięcej migrantów chcących dostać się drogą morską do Europy wyrusza właśnie z Libii. W ciągu ostatnich trzech lat co roku do najbliżej położonych Włoch przeprawiało się stamtąd ok. 150 tys. osób.

Przemytnicy ludzi najczęściej wyprawiają migrantów w podróż w niewielkich pneumatycznych łodziach, które po dotarciu na wody międzynarodowe są przechwytywane przez statki uczestniczące w akcjach ratunkowych i inne jednostki. Niektóre są przechwytywane przez libijską straż przybrzeżną i zawracane do brzegu.