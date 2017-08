Brak decyzji w sprawie likwidacji kościoła św. Klemensa w Essen

Jak wynika z informacji uzyskanych w niemieckiej kurii przez Polskie Radio, decyzja w sprawie kościoła św. Klemensa w Essen jeszcze nie zapadła, ale jest on na liście obiektów przeznaczonych do likwidacji. Wczoraj o przyszłości świątyni rozmawiali przedstawiciele kurii i Polskiej Misji Katolickiej.

Zdjęcie Powodem zamykania kościołów jest konieczność wprowadzania oszczędności /AFP

Kilka dni temu Biuro prasowe diecezji w Essen poinformowało, że zamykanie kościołów jest spowodowane koniecznością wprowadzenia oszczędności. Ostateczną decyzję, które kościoły zostaną zamknięte, ma podjąć biskup polowy Ordynariatu Wojskowego Niemiec.



Reklama

Jak dowiedziało się Polskie Radio, w poniedziałek przedstawiciele kurii w Essen razem z rektorem Polskiej Misji Katolickiej Księdzem Prałatem Stanisławem Budyniem odwiedzili kościół św. Klemensa. Wspólnie zastanawiali się nad przyszłością parafii i kościoła.



"Mamy nadzieję, że wizyta w naszym kościele przyczyni się do tego, że kuria w Essen postanowi pozostawić kościół św. Klemensa do dalszego użytkowania przez wspólnotę polskojęzyczną" - powiedziała Polskiemu Radiu Bożena Wisłocka, polska parafianka z Essen. Dodała, że inne rozwiązanie byłoby trudne do zaakceptowania dla tutejszej Polonii.



Sprawa nie jest przesądzona, ale - jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio - terenem, na którym znajduje się kościół, poważnie jest zainteresowana jedna z firm deweloperskich, która posiada już liczne grunty w okolicy. Przedstawiciele kurii nie skomentowali tej sprawy.