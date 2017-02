Brexit: Kolejny "trudny obszar negocjacji rozwodowych"

Zobowiązania finansowe, jakie Wielka Brytania podjęła jako członek UE, powinny być honorowane; inaczej pozostałe 27 krajów będzie musiało wyrównać rachunek - oświadczyła Komisja Europejska, wskazując na kolejny obszar trudnych negocjacji rozwodowych między "27" a Londynem.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Reporters / EUREKA /East News

"Podczas swojego członkostwa Wielka Brytania podjęła i prawdopodobnie podejmie zobowiązania finansowe. Powinny one być w pełni honorowane. To będzie konieczny element negocjacji w sprawie uporządkowanego rozstania" - powiedział we wtorek w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Margaritas Schinas.

Reklama

Stanowisko takie może powodować zgrzyty na linii Bruksela-Londyn, bo brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że z chwilą wystąpienia z unijnego wspólnego rynku Wielka Brytania przestanie przekazywać "ogromne sumy" do budżetu UE.

Przewidziane na dwa lata negocjacje rozwodowe planowo mają się zakończyć w 2019 r., czyli jeszcze w trakcie trwania obecnej, siedmioletniej perspektywy finansowej UE. Polska już od zeszłego roku głośno mówi o tym, że przed wystąpieniem z Unii Europejskiej Wielka Brytania powinna wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wobec budżetu UE na lata 2014-2020. Podobne stanowisko Komisji zwiększa szanse na uzyskanie dobrego efektu w negocjacjach.

UE jak... impreza w pubie

"To jak wyjście do pubu z 27 przyjaciółmi. Zamawiasz kolejkę piwa, ale nie możesz wyjść, jeśli impreza trwa. Jednak musisz zapłacić za kolejkę, którą ty zamówiłeś" - mówił rzecznik Komisji.

Zastrzegł przy tym, że gdyby podjęte wspólnie z pozostałymi krajami UE zobowiązania finansowe Zjednoczonego Królestwa nie były opłacone, pozostałe 27 krajów UE musiałaby wyrównać rachunek.

Komisja Europejska wraz z przedstawicielami państw członkowskich omawia różne scenariusze. "Nie jest to żadne zaskoczenie, że eksperci zajmujący się budżetem w Komisji i narodowi eksperci wykonują obliczenia związane z wynikiem referendum i nadchodzącymi negocjacjami po uruchomieniu art 50. To coś normalnego. Techniczna praca trwa" - podkreślił Schinas. Zastrzegł, że w tym kontekście nie są dyskutowane jednak żadne liczby.

Wielka Brytania jest jednym z płatników netto do unijnej kasy, to znaczy więcej przelewa do unijnej kasy niż otrzymuje z powrotem w ramach funduszy, dopłat i grantów. Według różnych szacunków wyjście tego kraju ze Wspólnoty może oznaczać, że w kasie UE będzie mniej o kilka mld euro rocznie.

Wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki mówił w ubiegłym tygodniu w Brukseli, że Polska będzie zabiegać o to, by mimo Brexitu w kolejnej perspektywie finansowej nie otrzymała mniejszych środków z UE niż obecnie.

Na razie nikt w UE nie wie, co Brexit będzie oznaczać dla obecnego wieloletniego budżetu; zależy to od wyniku negocjacji między Londynem a pozostałymi państwami członkowskimi.

"Mamy dwie skrajne możliwości działania: albo zobowiązania Wielkiej Brytanii zostaną przejęte przez inne państwa UE, albo obetniemy płatności budżetu" - mówił na początku stycznia komisarz odpowiedzialny za unijny budżet Niemiec Guenther Oettinger.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)