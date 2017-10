​Brytyjczycy za premierem Corbynem

Umacnia się sondażowa przewaga opozycyjnej Partii Pracy nad rządzącą Partią Konserwatywną. Ponadto Brytyjczycy uważają, że lider laburzystów bardziej się nadaje na premiera niż Theresa May - czytamy w "The Independent". Jeszcze rok temu Corbyn o takich notowaniach mógł tylko pomarzyć.

Zdjęcie Jeremy Corbyn na wrześniowej konwencji partyjnej /AFP

Według badania BMG Research Partię Pracy popiera 42 proc. Brytyjczyków, a Partię Konserwatywną 37 proc.

W sondażu zapytano też Brytyjczyjków, kto byłby lepszym premierem - Theresa May czy Jeremy Corbyn (poparcie dla partii niekoniecznie oznacza bowiem poparcie dla aktualnego lidera). Więcej ankietowanych wskazało na Corbyna.

Ogólnie notowania netto Corbyna wynoszą 0 - ma tylu zwolenników co przeciwników. To ogromny skok w stosunku do poprzedniego badania, w którym jego notowania netto wynosiły -10. Z kolei Theresa May zanotowała wynik na poziomie -19.