Bułgaria: Przejęto wartą 7 mln euro heroinę

"Rekordowe 214 kg heroiny, o szacunkowej cenie 7 mln euro, przejęli bułgarscy celnicy na największym przejściu granicznym z Turcją Kapitan Andreewo" - poinformowała w środę rządowa Agencja Celna. Według dokumentów, pojazd jechał do Polski.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Ciężarówkę marki Scania na irańskiej rejestracji i prowadzoną przez obywatela tego kraju zatrzymano 24 kwietnia. Według dokumentów, które przedstawił kierowca, ciężarówka z przyczepą przewoziła konserwy z przyprawą do smażonych kurczaków. Konserwy były fabrycznie zamknięte.



Po sprawdzeniu ustalono, że 468 puszek zawierało brunatny proszek, który okazał się heroiną o łącznej wadze 214 kg. Narkotyk według ekspertów prokuratury jest wysokiej czystości, jego wartość oceniono na 13,9 mln lewów (ok. 7 mln euro). Kierowcę zatrzymano.



To druga w ciągu ostatnich 10 miesięcy tak duża partia narkotyków, którą skonfiskowali bułgarscy celnicy. W lipcu ub.r. również w irańskiej ciężarówce z konserwami z przecierem pomidorowym znaleziono 200 kg heroiny przemycanej do Holandii. Dwa tygodnie temu na granicy z Rumunią skonfiskowano 16 kg tego samego narkotyku. Przez Turcję i Bułgarię przebiega tradycyjny "bałkański szlak" narkotykowy z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej.