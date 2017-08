Burkina Faso: Atak na restaurację. 17 osób nie żyje

Co najmniej 17 osób zginęło, a osiem zostało rannych, w niedzielnym ataku na restaurację w stolicy Burkina Faso, Wagadugu; napastnicy to prawdopodobnie dżihadyści - poinformował w poniedziałek nad ranem minister łączności tego kraju Remis Dandjino.

Według świadków grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła to tureckiej restauracji Istambuł w Wagadugu w niedzielę wieczorem. Doszło do wymiany ognia między napastnikami a siłami bezpieczeństwa.

Sprawcy, których liczba nie jest znana, są "na piętrze budynku będącego celem ataku" - wynika z komunikatu ministra łączności cytowanego przez AFP. Poinformowano, że siły bezpieczeństwa, w tym elitarne jednostki żandarmerii, są na miejscu zdarzenia.

Według źródeł szpitalnych, na które powołuje się AFP, jest co najmniej dziesięcioro rannych, a wśród ofiar śmiertelnych jest przynajmniej jeden Turek. Z kolei Reuters, cytując ministra Dandjino, pisze o zmarłym obywatelu Francji.

Graniczące m.in. z Mali i Nigrem Burkina Faso od 2015 r. regularnie pada ofiarą ataków dżihadystów. Agencje zauważają, że do niedzielnego zamachu doszło w miejscu oddalonym o ok. 200 metrów od kawiarni Cappuccino, która była celem ataku terrorystycznego w styczniu 2016 r. Zginęło wówczas 30 osób, a rany odniosło ponad 70; większość ofiar stanowili cudzoziemcy. Do zamachu przyznała się wówczas regionalna grupa Al-Kaidy Islamskiego Maghrebu (AQIM).