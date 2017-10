Burmistrz Barcelony: Ponad 460 rannych w Katalonii

Ponad 460 osób zostało rannych w Katalonii podczas niepokojów, które wybuchły w związku z odbywającym się tam w niedzielę referendum niepodległościowym - poinformowała burmistrz Barcelony Ada Colau. Od policji zażądała natychmiastowego przerwania działań wymierzonych w "bezbronną ludność".

Burmistrz Barcelony żąda natychmiastowego przerwania działań policji

Tymczasem hiszpańskie media uważają, że bierność katalońskiej policji, tzw. Mossos d'Esquadra, doprowadziła do zamieszek podczas niedzielnego referendum niepodległościowego w tym regionie kraju.

Komentatorzy rozgłośni Cadena Ser stwierdzili, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom funkcjonariusze Mossos d'Esquadra nie zablokowali referendum, przyczyniając się do starć pomiędzy sympatykami nieuznawanego przez Madryt plebiscytu a hiszpańskimi siłami bezpieczeństwa.

"Gdyby Mossos d'Esquadra rzeczywiście wypełnili swoje obietnice i zamknęli przed szóstą rano wszystkie lokale wyborcze, to nie doszłoby do tych dramatycznych wydarzeń. Najważniejsze były pierwsze godziny po rozpoczęciu głosowania, podczas których katalońska policja nie zamknęła punktów wyborczych i nie skonfiskowała kart do głosowania" - ocenili reporterzy hiszpańskiego radia.

W piątek Josep Lluis Trapero, szef katalońskiej policji, zapowiedział, że podlegli mu funkcjonariusze bez użycia siły zamkną w niedzielę rano obiekty, w których zaplanowano punkty wyborcze referendum niepodległościowego. Łącznie miało być ich ponad 2300.

Trapero zastrzegł, że policja nie będzie stosować jednak siły w sytuacji biernego nieposłuszeństwa obywateli.

W ocenie madryckiego dziennika "El Pais" zapowiedź Trapero o tym, że Mossos d'Esquadra nie użyją siły, była niczym zachęta do stawiania biernego oporu lokalnej policji w punktach wyborczych.

"Funkcjonariusze katalońskiej policji odwiedzający lokale wyborcze nie robili nic, aby je zamknąć. W wielu z nich byli witani oklaskami, a niektórzy zachęcali ich do udziału w głosowaniu" - odnotowała madrycka gazeta.

Tymczasem stacja TVE24 wskazuje, że choć funkcjonariusze Mossos d'Esquadra zachowywali względną bierność wobec organizatorów głosowania, to do godzin popołudniowych udało im się zamknąć w całej Katalonii około 90 lokali wyborczych.

"Poza tym zgodnie z piątkową zapowiedzią wezwali na pomoc do zamykania punktów, w których odbywało się nielegalne referendum, hiszpańską policję oraz Gwardię Cywilną" - odnotował kanał informacyjny hiszpańskiej telewizji publicznej.

Jak ujawnił wychodzący w Katalonii dziennik "La Vanguardia", informacja o współpracy Mossos d'Esquadra z hiszpańską policją i Gwardią Cywilną podczas plebiscytu jest nieprawdziwa.

"Według autonomicznego rządu Carlesa Puigdemonta katalońska policja nie prosiła hiszpańskich funkcjonariuszy o interwencję" - napisała na swojej stronie internetowej barcelońska gazeta.

Referendum w Katalonii: Policja wkracza do akcji