Burmistrz Barcelony przeciwna ogłoszeniu niepodległości

Burmistrz Barcelony Ada Colau oznajmiła w poniedziałek, że jest przeciwna jednostronnemu ogłoszeniu niepodległości Katalonii. "Wynik referendum nie może stanowić podstawy do ogłoszenia niepodległości" - powiedziała. Wezwała Madryt do wycofania wojsk z regionu.

Zdjęcie Burmistrz Barcelony Ada Colau /JORGE GUERRERO /AFP

Na początku października rząd w Madrycie wysłał do Katalonii dodatkowe siły wojskowe, które wciąż tam pozostają. Colau chce, by posiłki wojskowe i policyjne zostały wycofane z regionu.

Wpływowa burmistrz Barcelony zaapelowała do stron konfliktu, by unikały dalszej eskalacji napięć, aby można było rozwiązać "najpoważniejszy kryzys (...) od przywrócenia demokracji w Hiszpanii".

Colau domaga się, by premier Katalonii Carles Puigdemont zrezygnował z planu ogłoszenie secesji regionu, co szef tamtejszego rządu ma zamiar zrobić we wtorek, w lokalnym parlamencie.

Zdaniem Colau winę za eskalację napięć ponosi przede wszystkim Madryt.

Wcześniej w poniedziałek hiszpańskie media podały, że rząd premiera Mariano Rajoya ma plan zastosowania siły i uruchomi go wkrótce po ewentualnym ogłoszeniu przez władze Katalonii niepodległości regionu

Komentatorzy uważają, że wraz z deklaracją niepodległości Katalonii Madryt uruchomi artykuł 155. hiszpańskiej konstytucji, który przewiduje tzw. siłowe wykonanie obowiązków.

Burmistrz Barcelony uważa, że sięgnięcie przez rząd centralny po specjalne uprawnienia konstytucyjne utrudni "podjęcie dialogu i mediacji".

We wrześniu Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii zawiesił ustawę o referendum przyjętą przez kataloński parlament. Pomimo tego rząd Puigdemonta zorganizował plebiscyt, w którym wzięło udział ok. 43 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Katalonii. Ponad 90 proc. z uczestników referendum opowiedziało się za niepodległością regionu.

W sobotę i niedzielę setki tysięcy ludzi manifestowało na ulicach hiszpańskich miast przeciwko planom secesji Katalonii. Zorganizowano też wiece poparcia dla dialogu pomiędzy rządami Rajoya i Puigdemonta.