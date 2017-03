​Burmistrz Florencji: Nie dawać mieszkań imigrantom

Burmistrz Florencji Dario Nardella zaapelował o wprowadzenie limitów obcokrajowców w mieszkaniach komunalnych - informuje AFP. W przeciwnym wypadku mogą powstać przestępcze getta - ostrzegł.

Zdjęcie Dario Nardella (z prawej) /Mariusz Gaczyński /East News

Dario Nardella ostrzegł, że jeżeli Włochy nie zaczną przeciwdziałać osiedlaniu się imigrantów w mieszkaniach komunalnych, krajowi głosi "powtórka z Francji".

"Kryteria przydzielania takich mieszkań muszą zostać zrewidowane. Francuski model to porażka" - oświadczył Nardella, odnosząc się do imigranckich dzielnic we Francji, w których wskaźniki przestępczości są wysokie.

Burmistrz proponuje, by o lokal we Florencji mogli się ubiegać jedynie obywatele mieszkający w Toskanii od co najmniej 10 lat.

Nardella postuluje także, by odbierać mieszkania romskim rodzinom, które nie posyłają swoich dzieci do szkół.