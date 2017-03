Burmistrz Londynu apeluje do premier w sprawie obywateli UE

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zaapelował w czwartek do brytyjskiej premier Theresy May o udzielenie jednostronnych gwarancji dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii odnośnie do ich praw po wyjściu kraju z UE.

Zdjęcie Burmistrz Londynu Sadiq Khan apeluje do premier w sprawie obywateli UE /PRESS ASSOCIATION /East News

Według Khana gwarancje powinny zostać przyznane wszystkim z 3,3 miliona obywateli państw członkowskich Wspólnoty, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, w tym około milionowi Europejczyków mieszkających w Londynie. - Rząd (...) nie powinien używać ich jako kart przetargowych w skomplikowanym procesie, który jest przed nami (Brexit). To odbiłoby się negatywnie na reputacji Londynu i naszego kraju - ostrzegł burmistrz brytyjskiej stolicy.

- Wielu Europejczyków, którzy tutaj studiowali, żyli i pracowali - mając ogromny wkład w nasz sukces - obawia się teraz, że mogą nie mieć przyszłości w mieście, które stało się ich domem. Wielu z nich wychowało tutaj nawet swoje dzieci. Moja wiadomość jest jasna: jesteście londyńczykami, jesteście tutaj mile widziani i zasługujecie na zobowiązanie ze strony rządu, że będziecie mogli pozostać - powiedział Khan.

Kampania "Londyn jest otwarty"

W ramach kampanii "Londyn jest otwarty" ratusz opublikował w internecie także nowy filmik, który przedstawia historię kilku obywateli państw UE, którzy zamieszkali w Londynie, m.in. Holendra, dwóch Włochów, Portugalki, Rumunki i Węgierki. Pod koniec miesiąca Khan zamierza odwiedzić także pięć europejskich stolic, w tym Warszawę, gdzie będzie rozmawiał m.in. o Brexicie i możliwych obszarach współpracy bilateralnej na poziomie miast.

W poniedziałek Izba Gmin odrzuciła wprowadzoną wcześniej przez Izbę Lordów poprawkę do ustawy upoważniającej premier May do rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii Europejskiej, która zakładała przyznanie gwarancji dotyczących prawa pobytu dla wszystkich obywateli UE. W ostatecznym tekście ustawy, która została w czwartek podpisana przez królową Elżbietę II i weszła w życie, nie ma żadnych zapisów, które dotyczyłyby tego tematu.

Zgodnie z zapowiedziami brytyjski rząd planuje wysłanie oficjalnego zawiadomienia (notyfikacji) o intencji opuszczenia Unii Europejskiej przed końcem marca br.; tym samym rozpocznie dwuletni okres negocjacji w sprawie przyszłych relacji Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą.

Według szacunków brytyjskiego urzędu statystycznego w Wielkiej Brytanii mieszka około miliona Polaków, z tego ok. 180 tys. w Londynie.