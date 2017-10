​Były brytyjski premier pedofilem? Jest raport policji

Brytyjska policja ujawniła, że Edward "Ted" Heath, były premier Wielkiej Brytanii, gdyby żył, byłby przesłuchiwany w sprawie siedmiu zarzutów o gwałt i molestowanie seksualne dzieci i młodych mężczyzn - podaje "The Guardian".

Zdjęcie Edward Heath /AFP

Jak wynika z raportu policji, zebrany przez lata materiał dowodowy uprawniał wezwanie byłego premiera do złożenia oficjalnych zeznań.

Policja podkreśla, że choć pojawiły się przesłanki do podejrzewania "udziału pana Heatha w czynach przestępczych", nie powinno się dziś przesądzać o jego winie lub niewinności.

Ted Heath był oskarżany m.in. o to, że w 1961 r. zgwałcił 11-letniego chłopca.

Policja z Wiltshire w swoim dochodzeniu skupiła się na siedmiu wątkach - chodzi o gwałty i molestowanie pięciu chłopców w wieku od 10 do 15 lat oraz dwóch młodych mężczyzn.

Jak podano, zawiadomienia o domniemanych przestępstwach seksualnych Heatha otrzymało aż z 14 różnych jednostek policji na terenie całego kraju.

Łącznie 40 różnych osób wysunęło oskarżenia w stosunku do byłego premiera. Dotyczyły one okresu od 1956 do 1992 r. Wspomniane siedem spraw zostało najlepiej udokumentowanych i pozwalało - prawdopodobnie - na postawienie zarzutów.

Żyjący stronnicy i przyjaciele krytykują dochodzenie policji. Nazywają je "polowaniem na czarownice" i podkreślają, że policja nie zdołała udowodnić Heathowi, że był pedofilem, a jej dzisiejsze oświadczenie to zwykły "show" mający uzasadnić całe śledztwo.

Brytyjskie służby zostały zmobilizowane do rozliczenia pedofilów z wyższych sfer po tym, jak okazało się, że znany prezenter BBC Jimmy Savile przez całe dekady molestował dzieci i choć "wszyscy wiedzieli", to do końca jego życia nic w tej sprawie nie zrobiono. Później mówiono, że w Wielkiej Brytanii wśród elit funkcjonowała pedofilska siatka.

Ted Heath był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1970-1974 z ramienia Partii Konserwatywnej.