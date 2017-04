Były szef brytyjskiego wywiadu: Trump pożyczył pieniądze w Rosji

Donald Trump pożyczył w Rosji pieniądze w czasie światowego kryzysu w 2008 roku – twierdzi były szef brytyjskich służb specjalnych sir Richard Dearlove.

"To, co może ciążyć Trumpowi, to jakie interesy i na jakich warunkach zrobił w czasie kryzysu w 2008 roku, pożyczając od Rosjan pieniądze, kiedy inni na zachodzie nie kwapili się z kredytem" - powiedział w wywiadzie dla magazynu "Prospect" Dearlove.

Były szef MI6 odniósł się również do twierdzenia Trumpa, że był podsłuchiwany przez administrację prezydenta Baracka Obamy.

"To zawstydzające (twierdzenie). On chyba nie rozumie mechanizmów" - stwierdził Dearlove.