Były szef sztabu Donalda Trumpa usłyszy zarzuty

Paul Manafort został wezwany do oddania się w ręce władz - podał "The New York Times". Ma to związek ze śledztwem w sprawie powiązań sztabu Donalda Trumpa z rosyjskimi władzami.

Zdjęcie Paul Manafort /AFP

Zarzuty ma usłyszeć również Rick Gates, bliski współpracownik Manaforta.

To przełom w śledztwie prowadzonym przez prokuratora specjalnego Roberta S. Muellera - oceniają obserwatorzy.

Według nieoficjalnych informacji Manafort jest podejrzewany m.in. o pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe i nielegalny lobbing.



Przypomnijmy, że Manafort zrezygnował z funkcji szefa sztabu Donalda Trumpa po tym, jak nagłośniono jego związki z prokremlowskim prezydentem Ukrainy - Wiktorem Janukowyczem.

Manafort miał otrzymać od Janukowycza za swoje doradztwo prawie 13 milionów dolarów w gotówce (sam zainteresowany zaprzecza). Ponadto robił interesy z bliskim Putinowi ukraińskim oligarchą Dmitrijem Firtaszem, rosyjskim oligarchą Olegiem Deripaską, był również wspólnikiem Konstantina Kilimnika, Ukraińca powiązanego z rosyjskim wywiadem.

W sierpniu agenci FBI przeszukali dom Manaforta.

Były szef FBI Robert S. Mueller - ceniony zarówno przez republikanów, jak i demokratów - został zatrudniony przez Departament Stanu, by sprawdzić, czy sztab Donalda Trumpa współpracował z rosyjskimi władzami w celu wygrania wyborów prezydenckich.

Donald Trump zaprzecza jakiejkolwiek współpracy z Rosjanami, a całą sprawę nazywa polowaniem na czarownice. Prezydent USA zwolnił szefa FBI Jamesa Comeya z powodu kontynuowania śledztwa w sprawie "rosyjskiej".