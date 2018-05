"Bzdura wpędzi nas do grobu". Włosi walczą z fake newsami na temat zdrowia

"Bzdura wpędzi nas do grobu" - to hasło kampanii krajowej Izby Lekarskiej we Włoszech, która w ten sposób walczy z przesądami i fałszywymi informacjami na temat zdrowia. Lekarze przestrzegają przed fake newsami w internecie i apelują, by zwracać się do nich.

W ramach kampanii społecznej przygotowano billboardy oraz ogłoszenia prasowe. Lekarze, jak się podkreśla, wybrali szokującą formę przekazu. Ich apelom: "Nie ufajcie bzdurom w sieci. Pytajcie zawsze lekarza", towarzyszą obrazy nagrobków i umieszczonych na nich napisów.



Na nagrobku, o który oparto pluszowego misia, widnieje epitafium: "Nie zaszczepili mnie ze strachu przed autyzmem".



Są też inne napisy nagrobne: "Leczyłem raka sodą oczyszczaną", "Kupiłem w sieci 'cudowne' lekarstwo", "Przeczytałem, że dieta z 6 jajkami dziennie, odchudza".



Do kampanii tej przyłączyło się jak dotąd 30 lokalnych izb lekarskich. Celem akcji - jak wyjaśnili pomysłodawcy - jest uwrażliwienie opinii publicznej na pojawianie się w internecie fałszywych informacji na temat zdrowia, diet, kuracji i zwalczanie tego szkodliwego zjawiska.



"To cmentarz zdrowia, kampania, która w zwięzły i skuteczny, można powiedzieć: w lapidarny sposób, ostrzega przed niebezpieczeństwami oszukańczych kuracji, reklamowanych w kuszący sposób" - powiedział jeden z inicjatorów akcji bilboardowej, Cosimo Nume.



Prezes związku krajowych izb lekarskich, Filipp Anelli wyjaśnił, że tak szokującą formę wybrano po to, aby obywatele przestali lekceważyć zagrożenia i nie sięgali do niewiarygodnych źródeł po informacje o zdrowiu.



