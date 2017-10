Callista Gingrich nowym ambasadorem USA w Watykanie

Senat USA zatwierdził w poniedziałek Callistę Gingrich na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Watykanie. Za głosowało 73, a przeciw 23 senatorów.

Zdjęcie Callista Gingrich /OE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Reuters zauważa, że Gingrich będzie miała trudne zadanie poprawienia relacji USA z Watykanem, po tym jak papież Franciszek skrytykował stanowisko administracji Donalda Trumpa w kwestii imigracji i ochrony środowiska.



Reklama

Mąż Callisty Gingrich, 73-letni Newt Gingrich, były przewodniczący Izby Reprezentantów, jako jeden z niewielu prominentnych Republikanów popierał Donalda Trumpa podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku.



Gingrich będzie trzecią kobietą, która obejmie stanowisko ambasadora USA w Watykanie. Wcześniej były to Lindy Boggs oraz Mary Ann Glendon.



Nominacja nowej ambasador w Watykanie nie była pozbawiona kontrowersji. Callista jest trzecią żoną Newta Gingricha. Ich związek rozpoczął się w czasie gdy była ona asystentką parlamentarną a on sam pozostawał w poprzednim związku małżeńskim.



Newt Gingrich rozwiódł się w 1999 roku, a rok później ożenił się z Callistą; pod jej wpływem przeszedł na katolicyzm. 51-letnia Callista Gingrich opublikowała 6 książek dla dzieci; głównym bohaterem jest słonik Ellis.



Gingrich znana jest ze swego gorliwego katolicyzmu. Dotychczas kierowała m.in. firmą multimedialną Gingrich Productions, która produkuje dokumenty historyczne, często o zabarwieniu religijnym.



Jednym z filmów wyprodukowanych przez tę firmę był obraz pt. "Dziewięć dni, które zmieniły świat" z 2010 r. Opowiada on o pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 r. i roli jaką ta wizyta odegrała w upadku komunizmu w Europie Wschodniej. Inny obraz pt. "Boskie miłosierdzie: kanonizacja Jana Pawła II" ukazuje życie polskiego papieża, jego heroizm i przedstawia go jako jednego z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku.



Callista została wychowana w wierze katolickiej w Wisconsin. Studiowała na Uniwersytecie Luterańskim w Decorah, w stanie Iowa, gdzie otrzymała stypendium muzyczne. Od dziecka gra na fortepianie i rogu francuskim.



Panieńskie nazwisko Callisty Gingrich brzmi Bisek. Jej prababka Agnieszka Możdżeń urodziła się w Nowym Targu w grudniu 1889 r. W styczniu 1907 r. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Dwa lata później osiedliła się w mieście Independence w stanie Wisconsin, gdzie poślubiła Johna Biseka, który także najprawdopodobniej urodził się w Polsce. Bisek był wdowcem z czwórką dzieci.



Małżeństwo miało razem 11 dzieci, z których najmłodszy Alphonse Bisek był ojcem Callisty. W wywiadzie dla dziennika "Polish Daily News" Gingrich przyznała, że ojciec, jego rodzice i rodzeństwo mówili nie tylko po angielsku lecz także po polsku. Choć, jak zaznaczyła, sama nie włada językiem polskim, od dzieciństwa uczestniczyła w zjazdach i innych uroczystościach rodzinnych swojej dalszej polskiej rodziny.