Chińska policja poszukuje mężczyzny, który wyniósł delfina z plaży

Chińska policja poszukuje mężczyzny, który został sfilmowany, gdy opuszczał plażę na wyspie Hailing z przewieszonym przez ramię delfinem – podaje BBC.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Z opublikowanego na chińskim portalu "Miaopai" filmu wynika, że do incydentu doszło 1 maja. Mężczyzna złapał delfina, zaniósł go do swojego samochodu i odjechał.

Jak podaje BBC, powołując się na relacje świadków, zwierzę zostało znalezione na plaży na wyspie Hailing i wydawało się, że jest "umierające" lub martwe.



Nie wiadomo, w jakim celu mężczyzna wyniósł zwierzę z plaży. Trwa śledztwo w tej sprawie.



W Chinach delfiny znajdują się pod ochroną, dlatego poszukiwanemu mężczyźnie grożą surowe kary.