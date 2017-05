Chińskie media: Sukces w walce z amerykańskim wywiadem

Rozbicie amerykańskiej siatki szpiegowskiej w Chinach można uznać tylko za sukces - pisze chiński dziennik "Global Times". W sobotę "New York Times" poinformował, że w latach 2010-2012 w Chinach zabito lub uwięziono około 20 osób, które miały pracować na rzecz amerykańskiego wywiadu. Chińskie władze na razie nie odniosły się oficjalnie do sprawy. Gazeta "Global Times" jest jednak uznawana za propagandową tubę rządu.

Chiński dziennik "Global Times" nie potwierdza, czy doniesienia amerykańskich mediów są prawdziwe. Dodaje jednak, że jeśli artykuł opisuje sytuacje, które rzeczywiście miały miejsce, można je tylko uznać za sukces Chin.



"Global Times" nie odnosi się do informacji "New York Timesa", według których w latach 2010-2012 w Chinach zabito lub uwięziono około 20 osób, które miały współpracować z wywiadem Stanów Zjednoczonych. Gazeta dementuje jednak jeden ze szczegółów relacji "New York Timesa", że człowiek podejrzewany o szpiegostwo na rzecz USA został zabity na terenie chińskiej instytucji rządowej. Tę informację "Global Times" nazywa "sfabrykowaną" historią.



Artykuł chińskiego dziennika jest dziś szeroko komentowany w chińskich mediach społecznościowych. W Chinach od kilku miesięcy prowadzona jest zaś intensywna kampania, zachęcająca obywateli do informowania o podejrzeniach wobec ewentualnych szpiegów.