Chiny i Rosja podpisały blisko 20 porozumień

Podczas kończącej się w czwartek wizyty premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Chinach podpisano blisko 20 porozumień o współpracy, m.in. w dziedzinie inwestycji, rolnictwa, lotnictwa, energetyki i eksploracji kosmosu – poinformowała agencja Xinhua.

Zdjęcie Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew i prezydent Chin Xi Jinping /THOMAS PETER /AFP

Premier Rosji przyleciał do Pekinu we wtorek, a w środę spotkał się z premierem Chin Li Keqiangiem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Tam też doszło do podpisania umów.

Jak podała agencja Reutera, przedsiębiorstwo Novatek, największy niepaństwowy producent gazu ziemnego w Rosji, zawarło umowę o strategicznym partnerstwie z chińską państwową korporacją paliwową CNPC. Prezes Novateku Leonid Michelson, którego "Forbes" uznał za najbogatszego człowieka Rosji w 2017 roku, podpisał też porozumienie o współpracy z Chińskim Bankiem Rozwoju.

Ramową umowę kredytową wartą nawet 3 mld dolarów podpisały rosyjski Wnieszekonombank (VEB) i chiński Exim Bank (Chiński Bank Eksportu i Importu) - informuje Reuters.

Obroty handlu rosyjsko-chińskiego wyniosły w pierwszych trzech kwartałach br. 419,6 mld juanów (63,2 mld USD) i były o prawie 28 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. - wynika z oficjalnych chińskich danych. Rosja jest największym dostawcą ropy naftowej do Chin, a wolumen tych dostaw osiągnął według chińskich mediów rekordowe 1,55 mln baryłek (6,35 mln ton) dziennie, co oznacza wzrost o 60 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Miedwiediew jest pierwszym zagranicznym szefem rządu odwiedzającym Chiny po zakończonym niedawno XIX krajowym zjeździe rządzącej Komunistycznej Partii Chin, podczas którego wybrano nowy skład jej kierowniczych organów, a prezydent Xi Jinping zainaugurował swoją drugą kadencję na stanowisku sekretarza generalnego - podkreśla Xinhua.

"Zdrowe relacje chińsko-rosyjskie będą również stanowić przeciwwagę dla wpływów USA, co pomoże ustabilizować światowe perspektywy geopolityczne i gospodarcze" - ocenił dyrektor Instytutu Rosyjskiego w Akademii Nauk Społecznych prowincji Heilongjiang, Ma Youjun, cytowany przez chiński dziennik "Global Times".

W czasie wizyty Miedwiediew odznaczył rosyjskim państwowym Orderem Przyjaźni troje chińskich wicepremierów: Zhang Gaoliego, Wang Yanga i Liu Yandonga. Order ten przyznawany jest obcokrajowcom za wkład w "umacnianie pokoju, przyjaźni, współpracy i wzajemnej zrozumienia pomiędzy narodami" - wyjaśniła Xinhua.

Z Kantonu Andrzej Borowiak