Chiny: Nie żyje najstarsza na świecie Panda

Najstarsza na świecie panda wielka zmarła w wieku 37 lat, co według jej opiekunów jest odpowiednikiem ponad 100 lat u człowieka.

Zdjęcie Panda Basi /Imaginechina /East News

Basi - tak miała na imię samica - została pochowana w czwartek.



Zwierzę przeżyło o niemal dwie dekady dłużej, niż większość przedstawicieli gatunku. Pandy na wolności żyją około 20 lat, osobniki trzymane w ogrodach zoologicznych są w stanie przeżyć dłużej.



Panda miała status celebryty w Chinach, jej urodziny były hucznie obchodzone.



Była symbolem przyjaźni i pierwowzorem maskotki Igrzysk Azjatyckich w 1990 r.



Jak podaje chińska telewizja państwowa, zwierzę odeszło w środę, 13 września o 8:50, a w ośrodku w którym mieszkało, odbyła się uroczystość pożegnalna.

Zdjęcie Basi miała 37 lat / CHINE NOUVELLE/SIPA / East News

Basi została uratowana za młodu po upadku do rzeki i przewieziona do Ośrodka Badawczego w Fuzhou, gdzie spędziła resztę życia. Jej imię pochodzi od nazwy doliny, w której została znaleziona.



Pandy wielkie mają niebezpiecznie niski wskaźnik rozrodczości, co - obok zmniejszającego się areału życiowego - spowodowało wpisanie gatunku do czerwoną księgi zagrożonych gatunków Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.



Wcześniej gatunek uznano za narażony na wyginięcie.