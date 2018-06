Chiny pozytywnie o spotkaniu Trump-Kim Dzong Un

Chińskie MSZ pozytywnie oceniło we wtorek spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Zapewniono, że Pekin będzie w dalszym ciągu oddany sprawie ustanowienia mechanizmu pokojowego dla Półwyspu Koreańskiego.

W oświadczeniu wydanym po szczycie w Singapurze chiński resort spraw zagranicznych z uznaniem wyraził się o politycznej determinacji obu przywódców. Podkreślono, że spotkanie przyniosło "pozytywne rezultaty" - osiągnięto "ważny postęp" w dążeniu do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Trump akcentował we wtorek, że prezydent Chin Xi Jinping pomógł w doprowadzeniu do porozumienia zmierzającego do denuklearyzacji Korei Północnej, i podkreślał, że porozumienie to będzie dobre dla Pekinu.

Prezydent USA mówił, że nie wyobraża sobie, "by Chiny były szczęśliwe", mając tak blisko kogoś z bronią nuklearną, więc są "bardzo szczęśliwe", że doszło do porozumienia.

Zapowiedział, że włączy Pekin w dyskusje po swoim singapurskim spotkaniu z przywódcą Korei Północnej.

Kilka godzin po szczycie w Singapurze rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang zasugerował - jak pisze AP - by Rada Bezpieczeństwa ONZ rozważyła zawieszenie bądź zniesienie sankcji wobec Korei Północnej, jeśli Pjongjang będzie się stosował do rezolucji Narodów Zjednoczonych i robił postępy w negocjacjach dyplomatycznych.

"Sądzimy, że Rada Bezpieczeństwa powinna dołożyć starań, by wesprzeć obecne wysiłki dyplomatyczne" - powiedział.

