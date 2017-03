Chwile grozy na pokładzie samolotu lecącego do Polski

Z powodu spadku ciśnienia w kabinie samolot czarterowy Boeing 767, lecący z Londynu do Polski musiał awaryjnie lądować w Amsterdamie - informuje "The Daily Mail".

Zdjęcie Pasażerowie samolotu, który musiał awaryjnie lądować w Amsterdamie /Twitter

Samolot wystartował z londyńskiego lotniska Stansted. Miał wylądować na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na pokładzie znajdowała się grupa chasydów pielgrzymujących do grobu cadyka Elimelecha w Leżajsku.

Pasażerowie musieli założyć maski tlenowe. Na nagraniu z samolotu widać, jak w trakcie awaryjnego lądowania pielgrzymi odprawiają wspólnie modlitwę.



W incydencie nikt nie ucierpiał.



Co roku setki pielgrzymów przybywają do Leżajska, do grobu cadyka Elimelecha, jednego z założycieli ruchu chasydzkiego.