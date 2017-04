Ciężarówka wjechała w ludzi na ulicy w centrum Sztokholmu - poinformował dziennik "Aftonbladet". Szwedzka policja bezpieczeństwa informuje o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych i wielu rannych w Sztokholmie. Nie wiadomo jeszcze, co się stało z kierowcą pojazdu. Policja zaleciła mieszkańcom unikanie centrum Sztokholmu. Premier Szwecji Stefan Lofven powiedział, że władze traktują to jak atak terrorystyczny. - Szwecja została zaatakowana. Wszystko wskazuje na akt terroru - zaznaczył.

Zdjęcie Centrum Sztokholmu - miejsce zdarzenia /@Aftonbladet /Twitter Szwecja: Ciężarówka wjechała w ludzi w centrum Sztokholmu 1 12 Miejsce zdarzenia Autor zdjęcia: Andreas Schyman Źródło: AFP 12

Do tragedii doszło na ulicy Drottninggatan, która jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w centrum Sztokholmu. Rozpędzona ciężarówka staranowała przechodniów i wjechała w centrum handlowe. Nie wiadomo, ilu jest rannych.



Powołując się na świadków, Reuters podał, że policja otoczyła kordonem obszar w centrum szwedzkiej stolicy.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciężarówka wjechała w ludzi na ulicy w centrum Sztokholmu © 2017 Associated Press



Media podają, że ludzie w popłochu opuszczają miejsce zdarzenia, i cytują świadków, którzy mówią o chaosie tam panującym. Na miejsce przyjechały radiowozy policji i karetki pogotowia.



Policja podejrzewa akt terroru

Zdjęcie Policja na miejscu zdarzenia / AFP

Agencja dpa informuje, że szwedzka policja podejrzewa, że wjechanie ciężarówki w ludzi na ulicy, a później w dom towarowy mogło być aktem terroru. Według telewizji publicznej STV słychać było strzały.

Reporter STV relacjonuje, że po mieście jeździ policyjny radiowóz, z którego funkcjonariusze wołają: "ostrzeżenie przed aktem terroru".

W Sztokholmie całkowicie wstrzymano ruch metra - informuje agencja TT.

"Aftonbladet": Ciężarówka była skradziona

Ciężarówka, która wjechała w piątek w ludzi na ulicy handlowej w centrum Sztokholmu, a potem w dom towarowy, została wcześniej skradziona - poinformował dziennik "Aftonblated" na stronach internetowych, cytując firmę, która jest właścicielem pojazdu.

Firma jest w kontakcie z kierowcą, któremu nic się nie stało.

MSZ: Ustalamy, czy wśród ofiar w Sztokholmie są Polacy

Ustalamy, czy wśród ofiar incydentu w Sztokholmie są Polacy - poinformowało w piątek MSZ na Twitterze. Zaznaczono, że polski konsul w Sztokholmie jest w kontakcie z miejscowymi służbami.