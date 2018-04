​CNN: Poufne rozmowy w sprawie spotkania Trumpa z Kim Dzong Unem

Przedstawiciele administracji USA i władz Korei Północnej prowadzą poufne rozmowy w sprawie spotkania Donalda Trumpa i Kim Dzong Una - informuje w sobotę CNN, powołując się na źródła w administracji amerykańskiego prezydenta.

Zdjęcie Kim Dzong Un i Donald Trump /JUNG YEON-JE /AFP

Według CNN, w negocjacjach bierze udział szef CIA Mark Pompeo, którego Trump 13 marca desygnował na nowego sekretarza stanu.

Przedstawiciele amerykańskiego i północnokoreańskiego wywiadu kilkukrotnie przeprowadzali rozmowy, by ustalić miejsca spotkania przywódców - dodaje stacja.

Według nich, północnokoreańska strona nalega, by do spotkania doszło w stolicy Korei Północnej - Pjongjangu, jednak nie wiadomo, czy zgodzi się na to Biały Dom. Omawiany jest też wariant zorganizowania spotkania na neutralnym gruncie, na przykład w stolicy Mongolii - Ułan Bator.

Wcześniej Reuters, powołując się na Biały Dom, podawał, że Trump planuje spotkać się z Kim Dzong Unem przed końcem maja. Spotkanie było omawiane podczas telefonicznej rozmowy Trumpa z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem.