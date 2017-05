CNN: Tłumaczka FBI ostrzegła znanego dżihadystę

Tłumaczka FBI poślubiła dżihadystę, którego uprzednio ostrzegła przed działaniami amerykańskich służb - informuje CNN. Za swój czyn, 38-latka spędziła w więzieniu zaledwie dwa lata.

Denis Cuspert - "gwiazda" IS, to popularny niegdyś raper, który przeszedł na islam i postanowił dołączyć do szeregów tzw. Państwa Islamskiego.

Znany jako Deso Dogg, a w Syrii jako Abu Talha al-Almani, zajmował się rekrutacją w sieci. Pojawił się także w kilku filmach propagandowych. W jednym z materiałów trzymał odciętą, ludzką głowę.

Monitorowaniem korespondencji i działań dżihadysty, miała się zajmować 38-letnia tłumaczka. Jednak w 2014 roku kobieta uciekła ze Stanów Zjednoczonych i wyjechała do Syrii, aby tam poślubić inwigilowanego przez siebie dżihadystę.

Jak informuje CNN, 38-latka miała przed wyjazdem ostrzec swojego partnera, że jest on celem FBI.

Historia miłosna, podaje telewizja, trwała zaledwie kilka tygodni i zakończyła się ucieczką Amerykanki z Syrii. Po powrocie, kobieta przyznała się m.in. do tworzenia fałszywych raportów.

CNN wskazuje, że działania tłumaczki nie spotkały się jednak z należytą karą. Kobieta została skazana na zaledwie dwa lata więzienia. W tym samym czasie, osoby skazane za przestępstwa związane z terroryzmem otrzymują po nawet 13 lat - wskazuje CNN.

"To żenująca sytuacja dla FBI" - przyznaje John Kirby, były urzędnik Departamentu Stanu.