​Co z aborcją w Irlandii Północnej?

Rośnie presja na premier Wielkiej Brytanii Theresę May, by dopuścić do referendum aborcyjnego w Irlandii Północnej, gdzie wciąż obowiązują restrykcyjne przepisy.

Zdjęcie "Północ jest następna" - manifestacja pro-choice w Dublinie /AFP

Przypomnijmy, że w referendum, które odbyło się 25 maja w Irlandii, ponad 66 proc. wyborców opowiedziało się za liberalizacją prawa aborcyjnego.

Reklama

Teraz podobnego referendum domagają się mieszkańcy Irlandii Północnej, gdzie aborcja dopuszczalna jest tylko w przypadku zagrożenia życia matki.

Problem w tym, że koalicjant rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Konserwatywnej - Demokratyczna Partia Unionistyczna - jest przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego w Irlandii Północnej. Theresa May nie chce więc antagonizować 12 parlamentarzystów, którzy zapewniają jej większość w Izbie Gmin.

Ponadto, jak czytamy w "Guardianie", trwają spory, czy zmiana przepisów leży w gestii Londynu czy legislatywy Irlandii Północnej.