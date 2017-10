Coraz bliżej realizacji flagowej obietnicy Trumpa

Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w przyszłym tygodniu rozpocznie konsultacje i testy prototypów muru, który w niedalekiej przyszłości ma stanąć na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Prezydent Donald Trump w ten sposób realizuje jedną ze swoich podstawowych obietnic wyborczych.

Zdjęcie Donald Trump /KEVIN DIETSCH /PAP/EPA

Zdaniem administracji prezydenckiej, mur znacznie ograniczy nielegalną emigrację do USA. Departament ochrony granic przyznał licencje sześciu firmom, które ubiegają się o ostateczny kontrakt.

Cztery propozycje opierają się na konstrukcji z żelbetonu, pozostałe- to materiały alternatywne, głównie stalowe. Każdy model ma wysokość od około 4 do 9 metrów i 10 metrów długości.

Za kilka dni przejdą one ostateczne testy. Polegać one będą na próbie pokonania przeszkody przy użyciu piły lub kilofu. Sprawdzane będą również czujniki, w które konstrukcje muszą być wyposażone. Chodzi o to, aby odpowiednie służby jak najszybciej dotarły do miejsca, w którym odezwie się alarm.

Granica Stanów Zjednoczonych z Meksykiem ma długość około trzech i pół tysiąca kilometrów. W niektórych jej miejscach będą potrzebne jeszcze dodatkowe zabezpieczenia.

Projekt Donalda Trumpa nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony w Kongresie. Sprawa ta będzie z pewnością pretekstem do politycznych sporów.