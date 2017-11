Córka Polaków zabrana przez Jugendamt. MS prosi Niemców o wyjaśnienia

W czwartek skierowaliśmy do resortu sprawiedliwości Niemiec pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy 10-miesięcznej Marceliny zabranej polskim rodzicom przez Jugendamt - powiedział w piątek wiceszef MS Michał Wójcik. Dodał, że o zajęcie stanowiska został poproszony również sam Jugendamt.

W połowie października 10-miesięczna Marcelina, córka Polaków z Hamburga, została zabrana przez dwie przedstawicielki Urzędu do spraw Młodzieży (Jugendamtu). Rodzice dziewczynki, jak mówili w piątek, oczekują od polskiego rządu pomocy w odzyskaniu córki. "Myślę, że polscy politycy mogą nam pomóc, wystarczy, aby chcieli. Prezydent Andrzej Duda to mój prezydent. On jest Polakiem i ja jestem Polakiem, i powinien nam pomóc, pokazać że jesteśmy jednością" - mówił ojciec dziecka.



"Kiedy dowiedziałem się o tej sprawie, to natychmiast wydałem polecenie, żeby przygotować pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości Niemiec z prośbą o pilne wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzeń" - powiedział w rozmowie z PAP Wójcik.

Dodał, że pismo zostało przesłane w czwartek. "Kilka godzin temu otrzymaliśmy zwrot, że sprawa została zarejestrowana w resorcie sprawiedliwości Niemiec. Czekamy na odpowiedź" - przekazał wiceminister. Jak zapowiedział, dalsze działania zostaną podjęte po otrzymaniu dokładnej informacji od strony niemieckiej o tym, co się stało.

Podkreślił, że o zajęcie stanowiska w tej sprawie polski resort sprawiedliwości zwrócił się również do Jugendamtu. "Rozmawiałem też z ambasadorem Polski w Niemczech panem Andrzejem Przyłębskim, który zapewnił mnie, że służby dyplomatyczne dołożą wszelkich starań, by wyjaśnić tę sytuację" - zaznaczył.



