Cypr: 305 syryjskich migrantów dotarło do Cypru na dwóch łodziach

305 syryjskich migrantów dotarło do północno-zachodniego wybrzeża Cypru na dwóch łodziach - poinformowała w niedzielę policja w tym kraju. Aresztowano 36-letniego mężczyznę, który najprawdopodobniej prowadził jedną z łodzi.

Jak sprecyzował rzecznik policji Michalis Joannu, na łodziach, które dotarły do Cypru w sobotę około północy, znajdowało się 202 mężczyzn, 30 kobiet i 73 dzieci.

Migranci wypłynęli w sobotę z Mersin w południowej Turcji, nad Morzem Śródziemnym.

Jak powiedział rzecznik policji, każdy z migrantów zapłacił za przeprawę na Cypr 2 tysiące dolarów. Kilku z przybyłych migrantów, mających krewnych na Cyprze, powiedziało, że chce tam pozostać. Inni deklarowali chęć udania się do Niemiec i krajów skandynawskich.

Wszyscy zostaną zabrani do ośrodka przyjęć migrantów, poza kobietą z jej nowo narodzonym dzieckiem, która została przewieziona do szpitala - informuje agencja Associated Press.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) podała pod koniec sierpnia br., że od 1 stycznia do 27 sierpnia drogą morską do Europy dotarło 121 517 osób, w tym 98 282 do Włoch, 14 349 do Grecji, 510 na Cypr i 8385 do Hiszpanii. Na wszystkich trzech trasach przepraw śmierć poniosło 2410 osób.