Czaputowicz: Rosja zaangażowana w atak na Skripala. Jesteśmy pewni

Jak poinformował przebywający z wizytą w Londynie szef MSZ Jacek Czaputowicz, państwo rosyjskie jest zaangażowane w atak na Skripala. - Jesteśmy pewni - mówił. Za wsparcie okazane Wielkiej Brytanii w sprawie próby otrucia byłego rosyjskiego szpiega podziękował Polsce szef MSZ Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Jacek Czaputowicz

Polskie władze są "pewne, że państwo rosyjskie było zaangażowane" w próbę zabójstwa pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala - oświadczył w piątek w Londynie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

"Polska ma długą historię stosunków z Rosją, w szczególności z reżimem Władimira Putina, i mamy z nimi wiele kwestii (spornych). Nasze relacje są dość trudne w tym momencie, bo nie akceptujemy agresywnego podejścia Rosji. To tylko kolejny przykład" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Czaputowicz wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem po porannych rozmowach dyplomatycznych dotyczących współpracy bilateralnej i wspólnej odpowiedzi na próbę zabójstwa Skripala.

(zdj. ilustracyjne)

Polska gotowa poprzeć dalsze sankcje przeciw Rosji

Polska jest gotowa poprzeć dalsze sankcje przeciw Rosji po próbie zabójstwa pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala - podkreślił również Czaputowicz.



"Oczywiście nie wystarczą do tego dwa państwa, ale przedyskutujemy tę kwestię. Wyraziłem swoją gotowość do podniesienia tego tematu w poniedziałek podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (UE) i ten temat został wprowadzony do planu dyskusji" - powiedział szef polskiej dyplomacji.



Dodał, że "społeczność międzynarodowa musi się zmobilizować wokół tej kwestii i pokazać wobec Rosji naszą stanowczość i brak zgody na łamanie prawa międzynarodowego".

Czaputowicz zauważył, że poniedziałkowe spotkanie Rady odbędzie się zaledwie dzień po wyborach prezydenckich w Rosji i zaznaczył, że "to czas, aby wysłać jasny sygnał, jeśli chodzi o nasze stanowisko"

"Wsparcie Polski ws. Skripala dodaje nam otuchy"

Szef MSZ Wielkiej Brytanii Boris Johnson podziękował w piątek Polsce za wsparcie okazane jego krajowi w sprawie próby otrucia byłego rosyjskiego szpiega i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala i jego córki. Podkreślił, że "dodaje mu ono otuchy".

"Przedstawiłem (polskiemu ministrowi spraw zagranicznych) Jackowi (Czaputowiczowi) najnowsze informacje dotyczące sprawy Siergieja i Julii Skripal, a także oficera policji (Nicka) Baileya (który był na miejscu ataku i miał kontakt ze Skripalem i jego córką). Siła wsparcia, które dostaliśmy od Polski i naszych przyjaciół na całym świecie, dodaje mi otuchy" - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji.

W piątek Johnson i Czaputowicz wzięli udział w Londynie w rozmowach dotyczących współpracy bilateralnej i multilateralnej, m.in. w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, a następnie odwiedzili nowe muzeum poświęcone Bitwie o Anglii.