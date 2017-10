Czarnecki: Rada Europy nie jest głosem Unii Europejskiej

Rezolucja ws. praworządności w niektórych krajach Europy, w tym Polsce, którą przyjęła Rada Europy, nie jest głosem Unii Europejskiej - powiedział w czwartek wiceszef PE, europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Wyjaśnił, że Rada skupia też państwa, które nie są członkami Wspólnoty.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w środę wieczorem rezolucję ws. praworządności w niektórych krajach Europy, w tym Polsce. Wezwało w niej pięć krajów do podjęcia działań w kierunku przywrócenia rządów prawa. Autorem wniosku i sprawozdawcą projektu rezolucji był niemiecki poseł Bernd Fabritius, wiceszef komisji prawnej i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego RE.

Czarnecki pytany o tę decyzję w czwartek na antenie Polskiego Radia, zwracał uwagę, że "ciekawe" jest, kto ten wniosek zaproponował. Poseł Fabritius - jak wskazał polityk PiS - jest szefem niemieckiego Związku Wypędzonych. Jak podkreślił, jest to osoba, która podnosi temat "rzekomej krzywdy" Niemców, którzy opuścili terytorium Polski.



Kim jest Bernd Fabritius?

"I właśnie szef Związku Wypędzonych stał się ekspertem od spraw polskich. To w zasadzie samo w sobie jest komentarzem, ale też pokazuje, że część niemieckiej klasy politycznej ucieka do przodu, zamiast uderzać się w pierś za grzechy i winy Niemców wobec Polski w czasie II wojny światowej. Teraz nagle staje się prokuratorem, czy sędzią, oskarżycielem, czy nauczycielem, który poucza o sprawach demokracji i praworządności w Polsce" - powiedział Czarnecki.

Europoseł PiS podkreślił również, że rezolucja Rady Europy, to "nie jest głos" Unii Europejskiej, bo - jak wyjaśniał - Rada Europy skupia także państwa, które nie są członkami UE, np. Rosję. "Rada Europy jest czymś innym, niż Parlament Europejski, Komisja Europejska, czy Rada Europejska" - zaznaczył.

Czarnecki był też pytany, czy faktycznie jest tak, że teraz - kiedy UE boryka się z różnymi problemami, m.in. sytuacją w Hiszpanii - to chęć prowadzenia dalszej wojny z Polską jest mniejsza.



Dobry i zły policjant

"Rzeczywiście jest takie pewne milczenie w ostatnim czasie pana Timmermansa, który zawsze był tym złym policjantem w porównaniu z dobrym policjantem przewodniczącym KE Jean-Claude'em Junckerem. Mamy już za tydzień posiedzenie jednej z komisji Parlamentu Europejskiego (...), gdzie kwestia polskiej praworządności - taka never ending story - ma się pojawić. Wtedy zobaczymy, powiemy sprawdzam" - mówił wiceszef PE.

Czarnecki na pytanie, czy obecnie największym problemem Polski jest prezydent Francji Emmanuel Macron, odparł: "Na pewno jest politykiem krzykliwym, który tym bardziej jest głośny, tym bardziej dziwnie się wypowiada na różne tematy - nie tylko temat Polski - im mniejsze ma poparcie".

Czarnecki przekonywał także, że największym problemem Polski w UE jest jej coraz większa konkurencyjność, innowacyjność i to, że jest liderem w regionie "nowej Unii". "To oznacza, że z Polską trzeba się coraz bardziej liczyć, ale to wywołuje też pewne reakcje, jak ktoś się liczy, to w niego się uderza" - ocenił. Zapewnił, że Polska "dalej będzie robić swoje i będzie coraz silniejsza".

Polska razem z Bułgarią, Rumunią, Mołdawią i Turcją

Przyjęta przez Radę Europy rezolucja dotyczy oprócz Polski także: Bułgarii, Mołdawii, Rumunii i Turcji. Dokument wzywa państwa członkowskie Rady Europy do pełnego wdrożenia zasad państwa prawa. Przyjęty dokument kieruje ogólne zalecenia do tych pięciu krajów. W przypadku Polski wskazuje na problemy z praworządnością dotyczące regulacji w systemie sądowniczym.

Rezolucja "wzywa polskie władze, aby powstrzymały się od wszelkich reform, które mogłyby zagrozić poszanowaniu zasad państwa prawa, a zwłaszcza funkcjonowaniu KRS i niezawisłości sądownictwa oraz prokuratorów. "Zachęcamy również polskie władze do korzystania z odpowiednich uregulowań Rady Europy, (...) do pełnej współpracy z jej organami oraz do wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej" - czytamy w dokumencie.



