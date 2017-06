Czarnogóra członkiem NATO

NATO od dziś liczy oficjalnie 29 członków. Podczas ceremonii w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Czarnogóry Srdjan Darmanović złożył oficjalne dokumenty przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego.

Zdjęcie Flaga Czarnogóry /AFP

Formalny akt przystąpienia Czarnogóry do NATO zwany "instrumentem akcesyjnym" został złożony na ręce amerykańskiego podsekretarza stanu Thomasa Shannona. Ceremonia odbyła się w Departamencie Stanu USA, gdzie przechowywane są akty przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. W momencie akceptacji dokumentu przez sekretarza Shannona Czarnogóra stała się oficjalnie 29 państwem członkowskim NATO.

Reklama

"Przyjęcie Czarnogóry jest sygnałem dla innych krajów aspirujących do NATO, że drzwi paktu pozostają otwarte dla krajów, które są w stanie przeprowadzić reformy niezbędne dla spełnienia wysokich standardów NATO" - oświadczył Shannon.

Premier Dusko Markovic powiedział, że przyjęcie do NATO, to wielki dzień dla Czarnogóry. "To historyczne wydarzenie dla mojego kraju, który poniósł wielkie ofiary w XIX i XX wieku, by obronić swoje prawo do wolności i decydowania o własnej przyszłości" - podkreślał Markovic, który zakończył swoje wystąpienie słowami: "Niech Czarnogóra trwa wiecznie, niech nasz sojusz trwa wiecznie".



W ceremonii przekazania przez Czarnogórę aktu przystąpienia do NATO wziął udział Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. W środę w Brukseli będzie on gospodarzem ceremonii powitania Czarnogóry w Pakcie Północnoatlantyckim. Wtedy na maszt zostanie też wciągnięta flaga Czarnogóry.