Czechy: Spółka CEZ ubiega się o zgodę na nowe reaktory atomowe

Czeska państwowa spółka energetyczna CEZ wystąpiła w poniedziałek do ministerstwa ochrony środowiska o zbadanie wpływu na środowisko planowanych nowych reaktorów w elektrowni atomowej w Dukovanach na Morawach.

Zdjęcie Elektrownia atomowa w Temelinie, zdj. ilustracyjne /AFP

Jak poinformował rzecznik CEZ Ladislav Krziż, resortowi przekazano dokumentację tak zwanego procesu EIA (zbadania wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko). Wciąż jednak nie wiadomo, jak wyglądałoby finansowanie projektu.

Czeska państwowa koncepcja energetyki liczy się ze zbudowaniem jednego do dwóch bloków reaktorowych w każdej z dwóch elektrowni jądrowych czyli w Dukovanach i w Temelinie w południowych Czechach.

"Dlatego wszystkie dokumenty administracyjne i EIA przygotowujemy na ten wariant, to znaczy jednego do dwóch bloków. Nie wiąże się to jednak z samym decydowaniem o budowie bloków i ich liczbie, które jest daleko przed nami. Jest to konieczny podkład dla przyszłego decydowania" - powiedział Krziż agencji CTK.

Szef działu energetyki jądrowej CEZ Bohdan Zronek zadeklarował w czerwcu, że w razie decyzji pozytywnej nowy blok zostanie zbudowany w Dukovanach.

Na razie nie jest jasne, jak wyglądałoby finansowanie nowych inwestycji w czeskiej energetyce nuklearnej. Andrej Babisz, którego centroprawicowy ruch ANO zajął pierwsze miejsce w niedawnych wyborach parlamentarnych, pełniąc w dotychczasowym rządzie funkcję ministra finansów twierdził, że budowę nowego bloku powinien finansować CEZ. Mogłoby to jednak być niedogodne dla posiadających w spółce 30 proc. udziałów akcjonariuszy mniejszościowych. Dlatego spekuluje się o ewentualnym podzieleniu lub transformacji CEZ.

Nowy blok miałby zastąpić w Dukovanach obecne bloki, które zostaną wyłączone w latach 2035-2037.