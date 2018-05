Czterolatek przeładowujący broń. Wideo wywołało burzę w USA

Kontrowersyjne wideo, na którym 4-letni chłopiec przeładowuje broń, wywołało burzę w USA - pisze "Daily Mail".

Zdjęcie Profil Kendall Jones /Twitter

Wideo powstało na konwencie National Rifle Association of America (NRA), który odbył się w sobotę w Dallas. Stowarzyszenie działa na rzecz propagowania prawa do posiadania broni palnej.



Na nagraniu widać, jak 4-letni chłopiec dumnie prezentuje swoje umiejętności korzystania z broni.



Kendall Jones, która umieściła wideo na Twitterze, nie kryje zachwytu nad zachowaniem dziecka. Wielu użytkowników jednak nie podziela jej zdania. Sytuacja została mocno skrytykowana. Wielu podkreśla, że sprzyja to propagowaniu przemocy.