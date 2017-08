Czy dialog amerykańsko-rosyjski jest możliwy?

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w niedzielę po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem w kuluarach szczytu ASEAN w Manili, że jego zdaniem USA są gotowe do dalszego dialogu z Moskwą mimo obustronnych napięć i nowych sankcji USA na Rosję.

Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że podczas spotkania z Tillersonem na szczycie ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) amerykański sekretarz stanu zapytał go o kroki, jakie Rosja zamierza podjąć w odpowiedzi na rozszerzenie wobec niej amerykańskich sankcji. "Interesowały go przede wszystkim szczegóły tych decyzji, które jesteśmy zmuszeni podjąć w odpowiedzi na antyrosyjskie sankcje" - powiedział Ławrow. Dodał, że Rosja jest gotowa do normalizacji dialogu z USA, jeśli Waszyngton porzuci pozycję konfrontacyjną.

Na spotkaniu poruszono też kwestię konfliktu na Ukrainie. Szef rosyjskiego MSZ oświadczył, że w niedługim czasie amerykański specjalny przedstawiciel ds. Ukrainy, Kurt Volker, spotka się w tej sprawie z doradcą prezydenta Rosji Władisławem Surkowem.

Obie strony zgodziły się, że należy kontynuować format spotkań Riabkow-Shannon. "Wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow i zastępca sekretarza stanu Thomas Shannon spotkali się już kilka razy. Uznaliśmy, że warto zachować ten format i warto w jego ramach nadal omawiać wszystkie problematyczne kwestie w naszych codziennych relacjach, których, niestety, na razie nie ubywa" - oświadczył Ławrow.

W kuluarach szczytu ASEAN omówiono też kwestię amerykańsko-rosyjskiej współpracy przy zwalczaniu przestępczości komputerowej oraz przy rozwiązaniu kwestii Korei Północnej - oświadczył Ławrow. "Rozmawialiśmy również o tym, że trzeba nawiązać profesjonalny, odpolityczniony, pragmatyczny dialog w kwestii rakiet średniego i krótkiego zasięgu" - dodał.

W Manili Ławrow spotkał się również z szefem MSZ Chin Wangiem Yi. "Poświęciliśmy wiele uwagi kwestii Półwyspu Koreańskiego, m.in. w kontekście przyjętej dziś w nocy rezolucji RB ONZ o rozszerzeniu sankcji na Koreę Północną (...)" - oświadczył.

MSZ Rosji poinformowało, że w poniedziałek w Manili szef MSZ Rosji ma spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Japonii Taro Kono.