Dalajlama wzywa Birmę do pokojowego rozwiązania kryzysu z Rohingjami

Dalajlama XIV, który jest duchowym przywódcą Tybetańczyków wezwał przywódczynię Birmy Aung San Suu Kyi do pokojowego rozwiązania kryzysu z muzułmańską mniejszością Rohingja. Z Birmy do Bangladeszu uciekło już przed przemocą 300 tys. osób, głównie Rohingjów.

Zdjęcie Dalajlama XIV /Indranil MUKHERJEE /AFP

Sytuacja w Birmie zasmuca Dalajlamę

"Wzywam panią i pani kolegów, byście przyszli z pomocą wszystkim komponentom społeczeństwa i spróbowali zaprowadzić przyjazne relacje wśród ludności w duchu pokoju i pojednania" - napisał dalajlama, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, w liście do byłej dysydentki i również laureatki tej nagrody. AFP miała możliwość przeczytania korespondencji w poniedziałek.

"Pytania, które dostaję, sugerują, że wiele osób ma trudności ze zrozumieniem, że to, co zdarza się muzułmanom, dzieje się w buddyjskim kraju, takim jak Birma" - wskazał dalajlama.

W rozmowie z dziennikarzami w sobotę dalajlama powiedział, że ci, którzy nękają muzułmanów, "powinni pamiętać o Buddzie". "Myślę, że w takich okolicznościach Budda na pewno pomógłby tym biednym muzułmanom" - wskazał. Podkreślił, że obecna sytuacja w Birmie "bardzo go zasmuca".

Blisko 88 proc. spośród liczącej ponad 55 mln mieszkańców Birmy to wyznawcy buddyzmu, a tylko ok. 5 proc. ludności stanowią muzułmanie. Birmańscy buddyści wyznają odmienną od tybetańskiej tradycję i nie uznają dalajlamy jako swego przywódcy duchowego - zwraca uwagę agencja Associated Press.

Dwoje innych laureatów pokojowego Nobla - Desmond Tutu i Malala Yousafzai - zwrócili się w ostatnich dniach do Suu Kyi, żeby spełniła oczekiwania łączone z tym wyróżnieniem, przyznanym jej w 1991 roku, kiedy stała na czele demokratycznej opozycji.

Przywódczyni Birmy nie robi nic ws. prześladowań

Ponad 386 tys. osób podpisało się natomiast pod internetową petycją, której inicjatorzy domagają się odebrania Suu Kyi pokojowego Nobla w związku z prześladowaniem Rohingjów w jej kraju. Autorzy petycji wskazują, że Suu Kyi "nie zrobiła dotąd dosłownie nic, by zapobiec tej zbrodni przeciwko ludzkości w swym kraju" i w konsekwencji "wielu Rohingjów uciekło z domów i utknęło na granicy Birmy z Bangladeszem".

Suu Kyi otrzymała pokojowego Nobla za "pozbawioną przemocy walkę o demokrację i prawa człowieka" za rządów wojskowej junty w Birmie, gdy spędziła łącznie ok. 20 lat w więzieniu i areszcie domowym.

Wolność odzyskała w 2010 roku, na rok przed samorozwiązaniem się junty, a w 2015 roku, w pierwszych pełnych i wolnych wyborach parlamentarnych, kierowana przez nią partia, Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), zdobyła kontrolę nad parlamentem i rządem. Suu Kyi pełni w nim wpływową funkcję szefowej MSZ i jest powszechnie uważana za faktyczną przywódczynię kraju.

Od końca sierpnia birmańska armia prowadzi brutalną kontrofensywę w stanie Rakhine (dawniej Arakan) przeciw rebeliantom z mniejszości Rohingja. Według ONZ w walkach mogło zginąć dotąd ok. 1000 osób, w większości Rohingjów, a ok. 300 tys. osób, głównie Rohingjów, uciekło do pobliskiego Bangladeszu i exodus ten trwa nadal.