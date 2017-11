Dania: Policja wyłowiła szczątki z morza. Należą do Kim Wall?

We wtorek kopenhaska policja wyłowiła z morza ludzkie szczątki. Wszystko wskazuje na to, że należą one do szwedzkiej dziennikarki Kim Wall.

O znalezieniu przez płetwonurków ludzkiego ramienia w wodach zatoki Koge na południe od Kopenhagi poinformowała duńska policja na Twitterze.

Szczątki wyłowiono w pobliżu miejsca, gdzie trwają poszukiwania w związku ze sprawą morderstwa szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. "W tej chwili nie wiemy, czy wyłowione ramię jest lewe czy prawe i do kogo należy. Zakładamy jednak, że znalezisko należy łączyć ze sprawą Kim Wall" - napisał w wydanym oświadczeniu Jens Moller Jensen z policji w Kopenhadze.

Znalezione szczątki jutro w środę badane w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Duński naukowiec i wynalazca Peter Madsen jest podejrzany o zabójstwo i zbeszczeszczenie zwłok Kim Wall.

Mężczyzna od sierpnia przebywa w areszcie. Madsen konsekwentnie nie przyznaje się do zabicia Szwedki. Twierdzi, że 10 sierpnia dziennikarka poniosła śmierć w wyniku wypadku, do jakiego miało dojść podczas rejsu prywatną łodzią podwodną naukowca.

Madsen przyznaje się natomiast do rozczłonkowania zwłok Kim Wall i wrzucenia ich do zatoki Koge.