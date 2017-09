Dania rozlokuje 160 żołnierzy na granicy z Niemcami

Duńscy żołnierze mają od piątku wspierać policję przy kontrolach na granicy z Niemcami - poinformowała duńska agencja Ritzau. Kontrole te wprowadzono w styczniu 2016 roku w związku ze wzrostem liczby napływających uchodźców.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne

Według Ritzau, uzbrojeni żołnierze zostaną rozlokowani na zapleczu i nie będą bezpośrednio uczestniczyć w kontrolowaniu pojazdów. Nie przewiduje się też na razie skierowania ich do terminali promowych w portach Roedby na wyspie Lolland i Gedser na wyspie Falster.

Chodzi tu o łącznie 160 żołnierzy, którzy przeszli dwutygodniowe specjalistyczne szkolenie. Przez co najmniej trzy miesiące będą pełnić służbę na przejściach granicznych, jak również ochraniać instytucje żydowskie i ambasadę Izraela w Kopenhadze.

Chadecki krajowy premier Szlezwiku-Holsztyna Daniel Guenther oświadczył w środę w trakcie roboczej wizyty w Kopenhadze, że nie żołnierze, ale kontrole graniczne są największym problemem. Premierowi Danii Larsowi Lokke Rasmussenowi powiedział, że "życzymy sobie, by nie był to stan trwały", a do Europy należą otwarte granice.