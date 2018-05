"Decyzja Donalda Trumpa przybliżyła świat do kolejnej wojny"

"Wall Street Journal": Donald Trump postąpił słusznie. "New York Times": Prezydent nie ma żadnego planu B. "Washington Post": Decyzja Trumpa przybliżyła USA i świat do kolejnej wojny. Amerykańska prasa komentuje decyzję Donalda Trumpa o wyjściu Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem.

Zdjęcie Donald Trump podpisuje decyzję o wyjściu USA z porozumienia /AFP

"Wall Street Journal" w środowym komentarzu redakcyjnym w związku z decyzją Trumpa o wycofaniu USA z umowy nuklearnej z Iranem ocenia, że administracja jego poprzednika, Baracka Obamy "spędziła lata, negocjując nierówny pakt, który uchylił nałożone na Teheran sankcje o wartości 100 mld dolarów oraz dał mu szansę na odnowienie programu broni nuklearnej po 15 latach". Gazeta ocenia, że umowa "zamiast - jak zapowiadał Obama - odciąć 'Iranowi wszystkie drogi do bomby', jedynie opóźniła wejście tego kraju do klubu atomowego i zapewniła mułłom środki na finansowanie ich przygód na Bliskim Wschodzie".

"Irańska bomba atomowa byłaby umiarkowanym problemem, gdyby w Iranie panowała demokracja" - pisze "WSJ", podkreślając, że Islamska Republika ma za sobą "cztery dekady historii prześladowania swoich obywateli, brania zagranicznych zakładników i grożenia sąsiadom wytępieniem". Nowojorski dziennik zaznacza, że Iran wielokrotnie okłamywał inspektorów ONZ na temat dawnej działalności nuklearnej, nie dawał im dostępu do wielu obiektów wojskowych oraz ukrył obszerne archiwa nuklearne. "Reżimy mające pokojowe zamiary nie działają w ten sposób" - ocenia "WSJ".

W komentarzu czytamy, że przywrócone we wtorek przez Trumpa sankcje "odetną Iran od globalnego systemu finansowania, podczas gdy reżim zmaga się ze strajkami pracowników i protestami politycznymi z powodu trudnej sytuacji gospodarczej". "Kraj może mieć mniej kupców na przeznaczoną na eksport ropę, a rial spada" - pisze dziennik. Ocenia również, że to "polityczna zmiana w Teheranie da największe nadzieje na Iran bez broni nuklearnej".

"Aby euro płynęły do Teheranu, Iran może usiłować poróżnić USA i Europę. Ale USA mają kartę przetargową" - zauważa "WSJ". "Stany Zjednoczone mogą postawić europejskie firmy przed wyborem prowadzenia interesów albo z USA, albo z Iranem. Mądrzejsze byłoby, gdyby Europa przekonała Iran, że aby utrzymać handel ze światem, Teheran powinien renegocjować układ" - czytamy.

Dziennik podkreśla, że choć Obama jest przeciwny decyzji Trumpa, "ułatwił mu ją, ponieważ nigdy nie uzyskał poparcia w kraju dla tego porozumienia". Były prezydent "odmówił poddania go pod głosowanie w Senacie" - przypomina "WSJ", dodając, że Trump tym samym "wycofuje się z osobistego zobowiązania Obamy wobec Iranu, a nie zobowiązania Amerykanów".

"WSJ" zaznacza również, że amerykańska administracja powinna teraz "uzyskać poparcie obu partii w Kongresie dla sankcji wobec Iranu; działać dyplomatycznie, by odstraszyć Iran w kwestii jego działań w Syrii i na całym Bliskim Wschodzie" oraz prowadzić znaczne wysiłki dyplomatyczne z Europą, by naprawić słabe strony porozumienia.

"Gdzie jest to lepsze porozumienie, panie Trump?"

"New York Times" w tekście redakcyjnym przypomina, że wycofując się z umowy, prezydent obiecywał jeszcze lepsze porozumienie, które będzie także dotyczyło kontroli irańskich pocisków balistycznych i regionalnych wpływów. "Gdzie jest to lepsze porozumienie, panie Trump?" - pyta "NYT" w tytule.

Także wypowiadając paryską umowę klimatyczną, Trump zapowiadał bowiem lepsze i mądrzejsze porozumienie, składał "puste obietnice" przedstawienia planów na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i na lepszą, tańszą oraz bardziej dostępną opiekę zdrowotną - czytamy. "Raz za razem pokazywał, że jest mistrzem niszczenia porozumień - co jest relatywnie łatwym zadaniem dla prezydenta" i dowodził, że ma kompletne braki w głębokiej polityce i nie posiada strategicznej wizji ani cierpliwości, by tworzyć nowe - uważa "NYT".

Jeśli chodzi o ryzyko wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie, to nie ma żadnych oznak, że Iran lub jakiekolwiek inne mocarstwo zaangażowane w umowę nuklearną po prostu dostosują się do nowego teoretycznego planu Trumpa - czytamy. Bardziej prawdopodobne jest, że jego decyzja umożliwi Iranowi wznowienie programu nuklearnego, pogorszy stosunki z europejskimi sojusznikami, zmniejszy amerykańską wiarygodność, ustanowi warunki dla wojny na większą skalę na Bliskim Wschodzie i utrudni osiągnięcie solidnego porozumienia z Koreą Północną w sprawie jej programu nuklearnego - wylicza dziennik.

"NYT" wątpi, czy Trump w ogóle chciał znaleźć kompromis w sprawie irańskiej umowy. Według dziennika prezydent nie ma żadnego planu B, oprócz zwiększania presji na Iran.

"Dziwnym dysonansem i kontrproduktywnym przesłaniem" wydaje się to, że w sprawie Korei Północnej po wcześniejszym podżeganiu do wojny Trump przeszedł ostatnio do dyplomacji i teraz przygotowuje się do spotkania z jej przywódcą Kim Dzong Unem, by przekonać go do porzucenie programu jądrowego.

"Dlaczego północni Koreańczycy teraz mieliby uwierzyć, że Amerykanie na dłuższą metę będą przestrzegać porozumienia, które zawrze prezydent? Podczas gdy stawka w Iranie jest wysoka, w Korei Północnej jest ona jeszcze wyższa" - ocenia "NYT".

Bliżej wojny

"Decyzja Trumpa właśnie zbliżyła nas do wojny" - tytułuje swój artykuł redakcyjny "Washington Post". Według gazety decyzja o zerwaniu umowy, mimo sprzeciwu europejskich sojuszników Ameryki i bez wyraźnej strategii dotyczącej tego, czym ją zastąpić, jest "lekkomyślna i ma odwrotny skutek od zamierzonego". Autor przewiduje, że będzie to początek rozłamu między USA a Wielką Brytanią, Niemcami i Francją, które wraz z Rosją i Chinami były partnerami porozumienia i ocenia, że wtorkowa decyzja otwiera przez Iranem "niefortunne możliwości".

Gazeta pisze, że pierwszym skutkiem decyzji może być konflikt z Europejczykami i wyjaśnia, że "sankcje, które Trump ponownie nałożył, mają zmusić inne kraje, by ograniczyły kupowanie irańskiej ropy i wstrzymały interesy z Iranem", pod groźbą kar. Europejskie rządy, które zapowiedziały, że nie wycofają się z umowy, mogą walczyć z amerykańską próbą ponownego wprowadzenia restrykcji, także własnymi sankcjami - prognozuje "WP", dodając, że jest mało prawdopodobne, że będą one chciały współpracować przy nowej próbie USA, mającej na celu zdławienie gospodarki Iranu.

"WP" uważa, że Iran i europejskie rządy powinny porozumieć się, że na przekór Waszyngtonowi będą nadał honorować porozumienie. Jednocześnie dziennik wskazuje, że irańscy twardogłowi z wojska i aparatu bezpieczeństwa, którzy sprzeciwiali się umowie, będą naciskać na wznowienie wzbogacania uranu, ograniczenie inspekcji i być może zbudowanie bomby.

Jak Trump miałby powstrzymać taki przełom, który mógłby doprowadzić do wojny? - zastanawia się "WP". Przypomina, że jednym z powodów zawarcia umowy była konkluzja, do jakiej doszły dwie poprzednie administracje - George'a W. Bush i Baracka Obamy - że działania wojskowe są ryzykownym i niepewnym sposobem na uniknięcie irańskiej bomby.

Według "WP" Trump podjął decyzję pod naciskiem premiera Izraela Benjamina Netanjahu i saudyjskiego przywódcy Muhammada ibn Salmana, których kraje już są zaangażowane w wojny niskiego szczebla z Iranem. Dziennik przypomina jednak, że sam szef sztabu izraelskiej armii przyznał, iż porozumienie "działa i odkłada na 10 do 15 lat zrealizowanie irańskiej wizji nuklearnej".

"Decyzja Trumpa może wyeliminować ten okres prolongaty i jednocześnie nie przyczynić się do powstrzymania trwających irańskich agresji w Syrii, Jemenie i innych miejscach. Saudyjczycy i Izraelczycy mogą mieć nadzieję, że poprzez konfrontację z ich wrogiem decyzja Trumpa ponownie wciągnie USA na Bliski Wschód. Prezydent często mówił, że nie chce dalszych wojen na Bliskim Wschodzie; jego decyzja sprawiła, że taka wojna jest bardziej prawdopodobna" - pisze "WP".