Departament Stanu kontra Donald Trump

Ok. 900 pracowników Departamentu Stanu podpisało wewnętrzną notatkę krytykującą dekret prezydenta Donalda Trumpa zakazujący wjazdu do USA uchodźcom i imigrantom z kilku krajów z większością muzułmańską - informuje we wtorek Reuters.

Agencja powołuje się na "źródło zaznajomione ze sprawą" i dodaje, że "wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Stanu" potwierdził, iż notatka została przekazana kierownictwu.

Rzecznik Białego Domu Sean Spicer mówił w poniedziałek, że wie o tej notatce, ale - jak pisze Reuters - ostrzegł dyplomatów, że albo zaakceptują ten program, "albo mogą odejść".

Motywowany walką z terroryzmem dekret zawiesza do odwołania przyjmowanie uchodźców z Syrii, a uchodźców z innych krajów - na 120 dni. W tym czasie władze USA mają sprawdzić, z których krajów uchodźcy stanowią najmniejsze ryzyko. Dekret przewiduje także wstrzymanie przez 90 dni wydawania amerykańskich wiz obywatelom krajów muzułmańskich mających problemy z terroryzmem. Dotyczy to obywateli Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu.