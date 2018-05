Departament Stanu: USA i Korea Płd. chcą dialogu z Koreą Płn.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo i szef dyplomacji Korei Płd. Kang Kiung Wha rozmawiali w piątek o współpracy obu krajów mającej na celu stworzenie warunków do podjęcia dialogu z Pjongjangiem - poinformowała rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert.

Zdjęcie Donald Trump i Kim Dzong-Un /AFP

Szefowie dyplomacji USA i Korei Południowej rozmawiali telefonicznie dzień po odwołaniu szczytu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem przez prezydenta Donalda Trumpa.



"Zobowiązali się do starannej koordynacji wszelkich działań mających stworzyć warunki do dialogu z Koreą Północną i ustalili, że muszą kontynuować (te starania), aż Korea Północna zgodzi się na denuklearyzację" - napisała Nauert w oświadczeniu.



Wcześniej w piątek Trump powiedział dziennikarzom, że spotkanie to może się odbyć w planowanym terminie, czyli 12 czerwca; "chcielibyśmy, aby tak się stało" - dodał. Wkrótce potem rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders powiedziała, że jeśli szczyt odbędzie się 12 czerwca, administracja Trumpa "będzie gotowa".



Prezydent odwołał szczyt, który miał się odbyć w Singapurze, w czwartek w opublikowanym przez Biały Dom liście do Kim Dzong Una.



Pjongjang zasygnalizował po odwołaniu szczytu, że jest gotów do rozwiązywania problemów z USA "kiedykolwiek i jakkolwiek".



Trump zareagował na to wpisem na Twitterze: "Bardzo dobra wiadomość o otrzymaniu ciepłego i produktywnego oświadczenia od Korei Północnej. Wkrótce zobaczymy, do czego doprowadzi, miejmy nadzieję, że do długiego i trwałego dobrobytu oraz pokoju. Tylko czas (i talent) pokaże!".