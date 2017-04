"Der Tagesspiegel" otrzymał e-maila w sprawie zamachu na piłkarzy Borussii

Dziennik "Der Tagesspiegel" napisał, że otrzymał e-maila, w którym ktoś przyznaje się do wtorkowego zamachu na autobus wiozący piłkarzy Borussii Dortmund. Autor, podpisujący się jako "Adolf Hitler", atakuje politykę imigracyjną Angeli Merkel. Twierdzi, że zamach w Dortmundzie jest "ostatnim ostrzeżeniem" przed dalszymi aktami terroru.

Zdjęcie Zamach na autobus wiozący piłkarzy Borussii Dortmund /PAP/EPA

Dokument został przekazany Prokuraturze Federalnej w Karlsruhe.

Rzeczniczka prokuratury federalnej Frauke Koehler potwierdziła, że prokuratura otrzymała od gazety e-maila, w którym nadawca, przedstawiający się jako zdecydowany przeciwnik polityki kanclerz Angeli Merkel, grozi kolejnymi atakami.



Agencja dpa, powołując się na informacje z prokuratury, pisze, że autor listu grozi zamachami na lewicowych demonstrantów, którzy 22 kwietnia zamierzają w Kolonii protestować przeciwko zjazdowi partii AfD.



Prokuratura potraktowała sprawę bardzo poważnie i dokładnie sprawdza prawdziwość listu.

Wideo Merkel o zamachu na autokar Borussii: To odrażający atak

Zamach na piłkarzy Borussii Dortmund

We wtorek, 11 kwietnia, po godz. 19.00 doszło do trzech wybuchów na drodze, którą autokar wiózł piłkarzy BVB na ćwierćfinał Ligi Mistrzów z AS Monaco. Ranni zostali hiszpański obrońca Marc Bartra, który przeszedł operację złamanej ręki, oraz policjant, który jechał na motorze przed autobusem.

W środę policja zatrzymała podejrzanego o ten czyn islamistę, choć według prokuratury dokładne motywy czynu są na razie niejasne.

Zasięg eksplozji wynosił ponad sto metrów. Badania kryminalistyczne mają wyjaśnić, jakiego materiału wybuchowego użyto i jak skonstruowane były zapalniki.

Pisma znalezione na miejscu ataku

Na miejscu zamachu znaleziono trzy listy z deklaracją sprawstwa o identycznej treści. Wskazuje ona na możliwość inspiracji islamistycznej. Żądania zawarte w tekście dotyczą między innymi wycofania niemieckich samolotów wielozadaniowych Tornado z działań w Syrii i zamknięcia bazy lotniczej USA w Ramstein w Niemczech.

Z analizy sporządzonej na zlecenie śledczych wynika, że istnieją jednak "poważne wątpliwości", czy listy znalezione niedaleko miejsca ataku bombowego na autokar z drużyną Borussia Dortmund napisali islamiści - podał w piątek niemiecki nadawca publiczny ARD.