Do Włoch przybywa znacznie mniej migrantów. Podano statystyki

O 30 procent spadła w tym roku liczba migrantów, którzy przybyli drogą morską do Włoch - podało we wtorek włoskie MSW. Od stycznia przypłynęło ponad 111 tys. ludzi, podczas gdy w w tym samym okresie przed rokiem dotarło do Włoch 160 tys.

Zdjęcie Migranci przybywający z Afryki do Europy, zdj. ilustracyjne /Angelos Tzortzinis /AFP

W październiku tego roku liczba przybyłych migrantów zmniejszyła się o 78 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2016 roku. Było ich prawie 6 tys., podczas gdy przed rokiem 28 tys.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rzymie podkreśliło, że liczba migrantów przybyłych z wybrzeży Libii spadła o 93 proc. To rezultat realizowanych włosko-libijskich porozumień o ochronie granic i walce z przemytem migrantów, który przez ostatnie lata kwitł w tym afrykańskim kraju w związku z politycznym chaosem i walkami wewnętrznymi.

W ciągu ostatnich 30 dni z Libii przypłynęło 1 917 osób. Przed rokiem w październiku było ich 27 tys.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)