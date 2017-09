Donald Trump krytykuje ONZ

Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek skrytykował ONZ za "biurokrację i złe zarządzanie". Donald Trump wypowiedział się o organizacji w trakcie pierwszego oficjalnego wystąpienia na forum ONZ, jednocześnie apelując o reformę, dzięki której osiągnie ona "pełny potencjał".

Zdjęcie Donald Trump /AFP

ONZ "nie osiągnęła pełnego potencjału przez biurokrację i zarządzanie" - oświadczył Trump w siedzibie ONZ w Nowym Jorku na spotkaniu ws. reformy ONZ, zorganizowanym przez USA z udziałem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.



Od 2000 roku budżet ONZ wzrósł o 140 proc., a liczba pracowników się podwoiła, tymczasem "wyniki nie odpowiadają poniesionym nakładom" - powiedział.



Według ambasador USA przy ONZ Nikki Haley 128 ze 192 państw członkowskich podpisało przygotowaną przez Stany Zjednoczone 10-punktową deklarację polityczną wspierającą reformatorskie wysiłki Guterresa. W deklaracji mowa jest m.in. o "większej przejrzystości i odpowiedzialności za wydawane środki". "Zmiana jest pilnie potrzebna" - podkreśliła Haley.



Szef ONZ zapewnił Trumpa o woli przeprowadzenia zmian i podziękował mu za wsparcie. Zadowalający "stosunek kosztów do wyników podczas dążenia do wspólnych wartości" to wspólny cel, a ONZ musi stać się bardziej "elastyczna, skuteczna i sprawna" - podkreślił.



Trump powiedział też, że żadne państwo członkowskie nie powinno być zmuszone do nieproporcjonalnego udziału w kosztach działania ONZ. Jak zauważa agencja dpa, USA są zdecydowanie najhojniejszym płatnikiem na rzecz zarówno 16 misji pokojowych na świecie, jak i regularnego budżetu ONZ.



Obecna doroczna 72. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku rozpoczęła się 12 września i potrwa do 25 września