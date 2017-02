Donald Trump ma pomysł na zwiększenie wydatków wojskowych

Prezydent Donald Trump wyraził we wtorek przekonanie, że proponowane w jego projekcie budżetu USA zwiększenie wydatków wojskowych o 54 mld dolarów zostanie zrównoważone silniejszym wzrostem gospodarczym i redukcją kwot przeznaczanych na inne cele.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /AFP

"Uważam, że pieniądze przyjdą z ożywionej gospodarki" - powiedział Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News, który wyemitowano na niewiele godzin przed przemówieniem prezydenta do obu izb Kongresu.

"Sądzę, że dostrzegacie, z jakimi liczbami mamy do czynienia, mamy prawdopodobnie wzrost produktu krajowego brutto o nieco ponad 1 proc. i jeśli będę mógł podnieść to do 3 proc. lub może więcej, gra będzie wyglądała zupełnie inaczej" - dodał prezydent.

Jak podano w poniedziałek, w swoim projekcie budżetu federalnego na rozpoczynający się 1 października br. rok budżetowy 2018 Trump zamierza zwiększyć wydatki wojskowe o 54 mld dolarów czyli o blisko 10 proc. Zaznaczono jednocześnie, że zwiększenie wydatków Pentagonu ma być możliwe dzięki redukcji kwot na cele cywilne, w tym na podlegającą Departamentowi Stanu pomoc zagraniczną i na działalność federalnej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

"Mój budżet będzie budżetem bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego. Budżet zakłada historyczne zwiększenie wydatków na obronę, aby odbudować uszczuplone siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy ich najbardziej potrzebujemy" - powiedział Trump w poniedziałek na spotkaniu z gubernatorami stanowymi w Białym Domu.