Donald Trump: Militarne rozwiązanie problemu Korei Północnej jest realną opcją

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że wolałby tego uniknąć, ale militarne rozwiązanie problemu Korei Płn. jest realną opcją. Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy po spotkaniu z emirem Kuwejtu Sabahem al-Ahmadem al-Dżabirem as-Sabahem.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

"Korea Płn. zachowuje się źle. To musi się skończyć" - oznajmił Trump, odnosząc się do sytuacji w Pjongjangu, który w niedzielę przeprowadził test nuklearny.

"Operacja militarna to z pewnością jakaś opcja. Czy jest nieunikniona? Nic nie jest nieuniknione (...). Wolałbym uniknąć rozwiązania militarnego, ale jest to z pewnością coś, co może się wydarzyć" - mówił Trump.

Prezydent dodał, że chętnie podejmie się mediacji w sprawie kryzysu w Zatoce Perskiej, w której grupa państw izoluje Katar, a Kuwejt zabiega o dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu.

"Jeśli mogę pomóc w mediacjach między Katarem a - w szczególności - Zjednoczonymi emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską, to zrobię to chętnie i myślę, że porozumienie wypracowalibyśmy wtedy bardzo szybko" - powiedział.

Emir Kuwejtu podkreślił, że ma "wielką nadzieję", iż Waszyngton rzeczywiście pomoże rozwiązać kryzys z Zatoce Perskiej. Dodał, że otrzymał list od władz Kataru, które zgodziły się rozpocząć negocjacje z sąsiednimi krajami.

Trump oznajmił również, że jego administracja pracuje nad rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego i że "jest to coś, co się może zdarzyć".